Metropolitana: in viaggio tra le stazioni più belle del mondo

NAPOLI - STAZIONE TOLEDO – Secondo il The Daily Telegraph è la più bella d'Europa. Progettata dall'architetto spagnolo Óscar Tusquets, si trova sulla linea 1.



NAPOLI – STAZIONE UNIVERSITÀ - Progettata dall'architetto Alessandro Mendini e dal designer Karim Rashid, è sulla linea 1 e fa parte del circuito “Stazioni dell'arte”.



ROMA – STAZIONE COLOSSEO – Questa fermata della linea B è ornata da splendidi mosaici opera di artisti come Pietro Dorazio, Kenneth Noland e Emil Schumacher.



PARIGI – STAZIONE ARTS ET MÉTIERS – Sulla linea 11, l’architettura si ispira al sottomarino Nautilus di Jules Verne. E’ una creazione dell’artista François Schuiten e risale al 1994.



LISBONA – STAZIONE OLAIAS – Si trova sulla linea Rossa ed è stata disegnata da Tomás Taveira.



PRAGA - STAZIONE MALOSTRANSKÁ – Si trova sulla linea A della metropolitana, a poca distanza dal Castello.



MONACO DI BAVIERA – STAZIONE WESTFRIEDHOF – E’ sulla linea U1. Le caratteristiche lampade di colore blu, rosso e giallo hanno un diametro di 3,80 metri e sono opera di Ingo Maurer.



STOCCOLMA – STAZIONE T-CENTRALEN - La metropolitana della capitale svedese è costellata di stazioni gioiello. La T-Centralen è alla confluenza di tre linee (Rossa, Blu e Verde) ed è stata decorata con il concorso di venti artisti.



STOCCOLMA – STAZIONE KUNGSTRADGARDEN – Capolinea della linea Blu, è adiacente a quella di T-Centralen.



MOSCA - STAZIONE KOMSOMOLSKAYA – La metropolitana di Mosca è un vero museo sotterraneo. Una delle stazioni più belle è Komsomolskaya, specie per la sua splendida volta in stile barocco.



KIEV – STAZIONE ZOLOTI VOROTA – Le volte e le colonne della stazione sono ornate di intricati mosaici.



TAIWAN - KAOHSIUNG - FORMOSA BOULEVARD STATION – La volta coloratissima opera dell’artista Narcissus Quangliata è la più grande vetrata al mondo. La fermata si trova alla confluenza tra linea Arancione e quella Rossa.



SHANGAI - BUND SIGHTSEEING TUNNEL – Un’attrazione turistica più che una stazione metropolitana. E’ un tunnel nel quale i viaggiatori possono ammirare spettacolari effetti ottici psichedelici. Collega la piazza Chen Yi al Bund, l’Oriental Pearl Tower radio e la Television Tower a Pudong.