Russia, ecco il taxi che si guida da solo anche con la neve

La società russa Yandex, proprietaria del più grande motore di ricerca della nazione, ha eseguito la prima prova su strada di un taxi automatizzato in grado di affrontare anche le condizioni metereologiche più difficili. Le recenti nevicate che hanno colpito la capitale russa hanno creato la situazione ideale per eseguire il test nelle strade trafficate di Mosca. Nel video diffuso dalla compagnia si vede come la vettura riesca a destreggiarsi tra gli ostacoli della città nonostante la neve.



Il test è stato superato brillantemente, permettendo alla “Google russa” di fare un grande passo avanti nel mondo dei veicoli automatizzati. Il fatto che queste vetture siano in grado di adattarsi a qualsiasi condizione climatica, anche a quelle più sfavorevoli, è il requisito fondamentale affinché queste tecnologie possano essere adottate su larga scala in futuro non troppo lontano.