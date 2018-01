Usa, arriva Nuro: il furgoncino per le consegne che si guida da solo

La tecnologia fa passi da gigante e ogni giorno ci troviamo di fronte a soluzioni innovative che ci migliorano la vita. L’ultima novità in fatto di veicoli automatizzati è stata presentata dalla start-up Nuro, fondata da Dave Ferguson e Jiajun Zhu, ex ingegneri Google esperti di robotica e machine learning. Si tratta di un veicolo automatizzato destinato esclusivamente al trasporto delle merci, dotato di due compartimenti capaci di contenere fino a dieci borse della spesa. Dispone inoltre di sofisticati sensori e radar, in grado di individuare pedoni e ostacoli, per garantire la sicurezza. Non si sa ancora quando sarà disponibile o quanto costerà, ma sicuramente rivoluzionerà il mondo delle consegne a domicilio.