14 dicembre 2014 Olanda, la proposta di matrimonio finisce male... gru cade sul tetto dei vicini E' accaduto in Olanda a IJsselstein dove un giovane aveva progettato di farsi calare da una gru davanti alla finestra della fidanzata cantandole una canzone

11:20 - La buona notizia è che lei ha detto sì. La brutta che la proposta di matrimonio non è andata esattamente come pensato e il bilancio finale parla di una gru rovesciata, un tetto distrutto e diverse famiglie evacuate. E' accaduto in Olanda a IJsselstein dove un giovane aveva progettato di farsi calare da una gru davanti alla finestra della fidanzata cantandole una canzone e chiedendola in sposa. Peccato che la gru si sia rovesciata, finendo rovinosamente sul tetto di un vicino di casa della promessa sposa.