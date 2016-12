22 settembre 2014 La proposta di matrimonio più sfortunata: lei urta lui e l'anello finisce in acqua È successo a bordo di una barca: alla vista dell'anello la ragazza non è riuscita a contenere la felicità e ha rovinato la proposta del suo fidanzato Tweet google 0 Invia ad un amico

15:22 - Fare una proposta di matrimonio a bordo di una barca può essere un'idea molto romantica. La sfortuna, però, è sempre in agguato e può rovinare anche i momenti più belli. Lo sa bene Joshua, un uomo di 31 anni che ha chiesto la mano della sua fidanzata a bordo di una barca. Alla vista dell'anello, però, la ragazza non ce l'ha fatta a trattenere l'euforia e ha urtato la mano di Joshua, facendo finire il gioiello in acqua.

"Un paio di settimane fa ho proposto alla mia ragazza di sposarmi. Ecco cosa è successo". Queste le parole che Joshua, promesso sposo di 31 anni, ha incluso nella descrizione del video. Ora riesce a riderci su, ma quel fatidico giorno in barca non deve essere stato molto felice. Il piano romantico era stato studiato nei dettagli: la sua fidanzata non aveva sospettato nulla ed era salita in barca ufficialmente per una "gita con gli amici". Ed ecco lì la sorpresa: Joshua le chiede di sposarlo di fronte a tutti. L'emozione è stata troppo forte per la ragazza, che con uno scatto ha urtato la mano del suo fidanzato, facendo finire l'anello in acqua. Joshua e alcuni presenti si sono precipitati subito giù dalla barca, alla ricerca del gioiello.



L'episodio è diventato immediatamente virale su YouTube e ha scatenato la curiosità degli utenti, che hanno chiesto in massa: "L'anello è stato ritrovato?". Qualche giorno fa la risposta di un amico della coppia: "No, non è stato ritrovato, ma lei ha detto sì. Nonostante l'incidente le abbia fatto venire qualche dubbio". Della serie: "questo matrimonio non s'ha da fare". Ma per fortuna la data di nozze è stata fissata e Joshua può finalmente riderci su. In fondo, avrà una storia divertente da raccontare ai suoi figli.