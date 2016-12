7 novembre 2014 L'anello nell'ultimo cassetto, ecco la proposta di matrimonio fatta con l'armadio Blake ha voluto stupire la sua fidanzata facendole un regalo diverso per ogni cassetto: dolcetti, candele e biscottini. Ma nell'ultimo c'era la sorpresa più bella... Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - Per festeggiare il secondo anniversario di fidanzamento, Blake Bullinger ha avuto un'idea originale e romantica. Alla sua ragazza, Carly Stene, ha fatto trovare in casa un intero armadio pieno delle cose che lei ama di più, dolcetti, candele e biscottini. Un regalo diverso per ogni cassetto, ma poi nell'ultimo ecco la sorpresa più bella: un anello con cui le ha chiesto "mi vuoi sposare?".

"Quando ho visto l'anello, ho avuto le farfalle nello stomaco e ho pianto un sacco. Ero veramente felice in quel momento", racconta Carly.