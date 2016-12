Il fidanzato dell'anno fa 28 ore di volo per fare una sorpresa al suo amore

20:41 - È già stato soprannominato fidanzato dell'anno e tutte le donne del mondo lo sognano. Si chiama Jackson Harries e per raggiungere la sua fidanzata, Ella Denton, che compiva 19 anni, ha fatto il giro del mondo in 28 ore. È partito dal Regno Unito e ha raggiunto l'Australia per farle una super mega sorpresa.



Tutto ripreso dalla sua telecamera, un video virale che adesso sta spopolando sul web. In pochi giorni più di un milione di clic. Il filmato inizia con una conversazione commovente tra i due fidanzati su Skype: tra lacrime e risate i due si sussurrano parole d'amore. Poi Jackson inizia il suo viaggio epico verso Sydney.



Più di un giorno intero tra voli e aeroporti. Obiettivo arrivare in tempo per il compleanno di Ella. Giunto finalmente a destinazione il ragazzo prende i fiori e poi si nasconde fuori dal garage, dove Ella era stata portata e sapeva di trovare una sorpresa. Non pensava però, di trovare il suo fidanzato in carne ed ossa. Un lungo abbraccio ha cancellato tutte le fatiche di Jackson.