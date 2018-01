Il ricercatore giapponese Jun Rekimoto ha inventato il cosiddetto "Uber Umano", un dispositivo dotato di schermo e microfono che permette di interagire a distanza tramite la persona che lo indossa. L’invenzione, soprannominata Chamaleon Mask, ha preso in prestito il concetto di sharing coniato da molte compagnie, in primis Uber. In questo modo potrete ad esempio partecipare a una riunione o andare ad un appuntamento comodamente seduti sul divano di casa.