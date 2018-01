Stava passeggiando con il suo cane quando si è imbattuta in un robot gigante. È quanto accaduto a una donna americana in un bosco di Lincoln, Massachusetts. Si tratta di uno degli automi Atlas di Google, progettati e testati dall’azienda Boston Dynamics, una delle più all’avanguardia nel campo della robotica. La donna ha subito pensato di girare un video. Il filmato risale al 2015, ma è diventato virale proprio in questi giorni.