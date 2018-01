New Hampshire, uomo prende a morsi cane poliziotto: arrestato

Per sfuggire all'arresto un uomo del New Hampshire, negli Stati Uniti, ha morso alla testa un cane poliziotto. E' successo nella città di Boscawen. Nascosto sotto una pila di vestiti, il sospetto è stato stanato dall'animale che, però, è stato a sua volta aggredito. Veda, questo il nome del cane poliziotto, è rimasto illeso ed è potuto tornare in servizio mentre il sospetto è stato catturato. E ora è accusato di resistenza all'arresto e aggressione.