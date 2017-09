E' stato celebrato con un picchetto d'onore l'agente Hunter, cane poliziotto del dipartimento di Middletown. Dopo 10 anni di onorato servizio e dopo aver lottato contro un tumore al fegato, per l'ufficiale a quattro zampe i veterinari sono dovuti ricorrere all'eutanasia, per alleviare le sue sofferenze: la forma aggressiva del tumore non gli avrebbe infatti dato nessuna speranza di vita. Venerdì è stato il momento di accompagnare Hunter nel suo ultimo viaggio. Ma non da solo. Per lui si è infatti schierato l'intero dipartimento in picchetto d'onore. Il cane poliziotto lo ha percorso in braccio al suo amico e partner, l'agente D'Aresta visibilmente commosso.