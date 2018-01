Nasa, per il razzo Ariane 5 decollo con imprevisto

La NASA ha dato il via alla nuova missione GOLD, Global Observations of the Limb and Disk, per studiare l'area di confine tra l'atmosfera terrestre e lo Spazio. L'inizio è stato scandito dal lancio del razzo Ariane-5 avvenuto Guiana Space Center di Kourou, nella Guyana francese, che ha fatto volare uno spettrografo di immagini ultraviolette per misurare densità e temperature nella termosfera e nella ionosfera terrestre.



L'obiettivo della missione è quello di scoprire di più su importanti quesiti eliofisici e sull'ambiente spaziale in generale. La partenza del razzo è stata però funestata da un imprevisto: nella prima fase Ariane 5 è rimasto "in silenzio" e nessun segnale della sua posizione è stato acquisito dalle stazioni di Terra. Tuttavia, in seguito, i centri di controllo dei satelliti hanno ricevuto conferma che entrambi si erano separati dal lanciatore e avevano raggiunto l'orbita stabilita. I satelliti SES-14 e Al Yah 3, ha spiegato in una nota la società che gestisce i lanci, Arianespace, "stanno comunicando con i rispettivi centri di controllo ed entrambe le missioni stanno proseguendo".