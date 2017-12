Spazio, conto alla rovescia per il rientro dell'astronauta Paolo Nespoli

Conto alla rovescia per il rientro sulla Terra degli astronauti dell'Iss andati in orbita a luglio. Dopo 5 mesi intorno al globo, Paolo Nespoli e compagni si preparano all'atterraggio. Con loro rientrerà dallo spazio anche "Il Terzo Paradiso", opera di Michelangelo Pistoletto. E alle 18 tutti con il naso all'insù per ammirare l'ultimo passaggio visibile dall'Italia della stazione spaziale, luminosa quanto Venere, da Aosta a Palermo.