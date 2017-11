Con Nespoli va nello spazio l arte italiana del maestro Pistoletto

La missione VITA che ha portato nella stazione spaziale l'astronauta italiano Paolo Nespoli ha scelto come logo il segno-simbolo creato dal maestro Michelangelo Pistoletto, il suo celebre "Terzo Paradiso": è la prima volta che una creazione artistica "va" in orbita. Si tratta di una riformulazione del simbolo dell’infinito: i due ovali opposti contengono elementi legati alle attività scientifiche e culturali che Paolo Nespoli eseguirà nello spazio. Il loro incontrarsi al centro rappresenta l’evoluzione del nostro pianeta e i benefici per l’umanità. La parte centrale del simbolo, unitamente alla presenza del globo, può essere interpretata anche come un occhio (la prospettiva di veduta di un astronauta sul nostro pianeta). Il logo è inoltre caratterizzato dalla presenza dei colori della bandiera italiana per dare valore alla nazionalità dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli e all’Agenzia Spaziale Italiana che proprio in questi giorni festeggia i 25 anni delle missioni tricolori.



Il progetto vuole avvicinare l'arte a tutti attraverso il potere dei social network: nell’ambito della missione è stata infatti lanciata un’applicazione SPAC3 per sensibilizzare la consapevolezza sulla conservazione della Terra e coinvolgere il pubblico nella creazione di un’opera d’arte sociale. Con la nuova app sarà possibile seguire la missione e realizzare fotografie sovrapponendole alle immagini scattate dalla piattaforma con vista Terra da Nespoli, con la possibilità di creare particolari collage. Pubblicate sulle principali piattaforme social con l’hashtag #SPAC3, le foto andranno poi ad alimentare un flusso continuo di immagini particellari visibili sul web sotto forma dell’opera collettiva planetaria che andrà a comporre un vero e proprio "Social Artwork". Nella gallery, l'opera di Pistoletto che "vive" in giro per il mondo, e le immagini del maestro con l'astronauta Paolo Nespoli prima della sua partenza per l'Iss.