Messico, il suggestivo vicolo del bacio

La città messicana di Guanajuato è famosa per i suoi vicoli suggestivi, ma soprattutto per "El Callejon del Beso" (Il vicolo del bacio), una stradina così stretta che i balconi delle case opposte quasi si baciano. E ogni giorno, soprattutto in prossimità di San Valentino, centinaia di coppie aspettano pazientemente il loro turno per baciarsi nella stradina più romantica del Paese. Leggenda vuole che le coppie che si baciano sul terzo gradino della scalinata avranno 15 anni di felicità.