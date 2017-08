La polizia la ferma per un controllo, ma è solo una... proposta di matrimonio

Deve fare un turno extra quella mattina. Così, l'agente Smith esce salutando la fidanzata Amanda. Ma lascia il suo telefono a casa e, una volta fuori, comincia a "tracciarlo" con l'app "find my iPhone". Chiama la fidanzata, dicendole che ha bisogno del suo cellulare per timbrare il cartellino e le chiede di portarglielo alla stazione di polizia.

A questo punto, esce in "pattugliamento" con l'ufficiale Chad Hale, suo cugino. Quando la sua app gli dice che lei è ormai vicina, Hale si piazza in un grande parcheggio e, all'arrivo di lei, la ferma per un controllo. Le dice che c'è un mandato contro la sua auto e la fa uscire dalla macchina, facendola morire di paura. A questo punto, ecco comparire Smith, che si mette in ginocchio dicendole che il mandato in effetti c'era, perché lei era "ricercata" da lui. E' il secondo anniversario della loro relazione e lui le propone di sposarlo. Lei prima gli dice "Stai scherzando", ma dopo aver capito cosa sta succedendo, e dopo aver visto l'anello, esplode la felicità. E l'inevitabile "Ti amo".