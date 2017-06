C'è chi opta per una cena a lume di candela, chi preferisce inginocchiarsi sotto casa della sua amata e chi invece, come Fedez, blocca il concerto per chiedere alla fidanzata, Chiara Ferragni, di sposarlo. Ma se quella del rapper è diventata una delle proposte di matrimonio più romantiche e nello stesso tempo stravaganti di sempre, finisce sicuramente in secondo piano in confronto all'idea avuta dal pilota amatoriale, Anthony Bordignon. Dopo aver invitato la sua fidanzata su un aereo, il giovane, nei cieli Usa, ha finto un guasto al motore e ha chiesto alla ragazza, completamente terrorizzata, di leggergli le istruzioni. Ma il manuale d'uso conteneva, con grande sorpresa della ragazza, che ha ragito singhiozzando, lap roposta di matrimonio.