"Mi vuoi sposare?", alla mostra di Torino la proposta di matrimonio in stile Titanic

Il Titanic continua a essere la nave dei sogni. Alla mostra "Titanic - the Artifact Exhibition" di Torino, tra i reperti originali del relitto e le straordinarie ricostruzioni degli ambienti, Omar ha chiesto la mano alla sua Annalisa. La proposta romantica è stata fatta nella riproduzione della cabina di prima classe tra lo stupore e la commozione dei visitatori presenti. Per l'occasione Omar si è vestito come nella celebre scena del film di James Cameron in cui Jake ritrae la sua amata.