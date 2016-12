In un video l'altra faccia della Luna e la danza del satellite attorno alla Terra

Qualcosa di magico, di romantico, di mitico, il "Dark side of the moon" l'ha sempre avuto. Quella faccia della luna che, per ragioni astronomiche, non possiamo mai vedere dalla Terra, ha da sempre affascinato l'uomo. E ha persino ispirato uno dei più grandi album della storia della musica, firmato Pink Floyd. Ora quella faccia la possiamo vedere bene, in primo piano, mentre passa davanti al nostro pianeta.