Plutone, New Horizons invia primi dati: "telefonata" da 5 miliardi di km dalla Terra

Continua ad accumulare successi la prima missione su Plutone. La sonda New Horizons della Nasa ha infatti "telefonato a casa" dalla distanza di oltre 5 miliardi di chilometri, confermando di essere in ottima forma. E' stata una notte di attesa e piena di incognite quella per il segnale di New Horizons, perché era in agguato il rischio che la sonda avesse potuto riportare dei danni attraversando ad altissima velocità una zona ricca di corpi rocciosi.