Storico annuncio della Nasa: "Scoperta un'altra Terra, potrebbe esserci vita"

E' un momento magico per l'agenzia spaziale statunitense. L'annuncio odierno segue infatti di pochi giorni la pubblicazione delle nuove foto scattate al nostro pianeta e dell' affascinante ritratto di Plutone . La possibile nuova Terra è stata chiamata Kepler 452B : "Gli anni su Kepler 452B sono della stessa lunghezza che qui sulla Terra - ha aggiunto Jenkins, capo analista dei dati provenienti dal telescopio della Nasa - e ha trascorso miliardi di anni intorno la zona abitabile della sua stella. Il che significa che potrebbe aver ospitato vita sulla sua superficie ad un certo punto, o potrebbe ospitarla ora ". "Kepler 452B - hanno spiegato ancora gli esperti - ha un'età di 6 miliardi di anni e riceve il 10% in più di energia dalla sua stella rispetto alla Terra". La sua dimensione è compatibile con quella del nostro pianeta , ossia una volta e mezza il nostro globo, e pure il suo sistema solare anche.

Possibili altri 12 pianeti - Un'altra dozzina di pianeti simili al cugino più vicino al nostro globo, Kepler 452 B, sono stati scoperti dal telescopio Kepler insieme all'analisi dei laboratori a terra della Nasa. "Sono pianeti candidati simili - hanno spiegato gli esperti della Nasa - Dodici hanno diametro più grande di una-due volte la Terra e orbitano attorno alle loro stelle, simili al sole, nella zona abitabile. Nove di questi hanno hanno stelle simili in dimensione e temperatura al nostro sole. L'habitat potrebbe in teoria ospitare acqua e quindi la vita".



Un nuovo telescopio che seguirà le orme del lavoro fatto da Kepler, ora in pensione, verrà lanciato nel 2017. Suo scopo sarà cercare "i pianeti più vicini" simili alla Terra.