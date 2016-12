La Terra come una biglia blu: spettacolare foto del nostro Pianeta illuminato dal Sole

L'immagine rappresenta la versione più recente della famosa "Blue marble" (biglia blu) scattata nel 1972 dall'equipaggio dell'Apollo 17. Anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama è rimasto affascinato dallo scatto tanto che su Twitter ha definito l'immagine come "un meraviglioso promemoria della necessità di proteggere l'unico Pianeta che abbiamo".



L'immagine policromatica, che risale al 6 luglio, è stata ottenuta combinando tre diverse foto per ottenere uno scatto di qualità: in primo piano mostra il nord e il centro America, mentre il turchese che colora le zone centrali è quello dei cristallini mari caraibici. La tinta blu assunta dal Pianeta in questo ritratto è dovuta alla diffusione della luce solare generata dalle molecole dell'atmosfera.