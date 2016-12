26 novembre 2014 #CiaoTerra, AstroSamantha manda saluti e cartoline dallo spazio: "Qui è stupefacente" "Sentire il mio corpo voler fluttuare via dal seggiolino. E le prime occhiate alla Terra, il mio primo sorgere del sole, le stelle": le emozioni dell'astronauta italiana Tweet google 0 Invia ad un amico

16:34 - "Sentire il mio corpo voler fluttuare via dal seggiolino. E le prime occhiate alla Terra; il mio primo sorgere del sole, le stelle". Sono le emozioni descritte da Samantha Cristoforetti sul suo diario di bordo dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). Nel suo primo tweet inviato dallo spazio l'astronauta italiana ha dimostrato tuto il suo entusiasmo per la missione Futura. "È stupefacente essere nello spazio, meglio di qualunque cosa io abbia mai potuto immaginare. Oggi ho visto la mia prima alba dalla cupola. #CiaoTerra".

Leggere il suo diario di bordo, Avamposto 42, è come essere in orbita con lei. "Volare - racconta Samantha - è molto divertente, ma non è così facile! È particolarmente impegnativo nel laboratorio americano (Destiny), perché le facciate dei rack sono piene di equipaggiamenti che una svolazzatrice impacciata come me potrebbe danneggiare. Ma hey, stasera mi sono già sentita più sicura di questa mattina, così sarò auspicabilmente presto una svolazzatrice esperta. Una cosa è certa: è una grande sensazione!".