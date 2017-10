Galles, la regina di bellezza è Frances Watkins: 14 anni, è disabile

La storia strappalacrime ha commosso l'intero Galles, è quella della giovanissima Frances Watkins, adolescente di 14 anni e affetta da una grave forma di paralisi cerebrale. Nonostante questo serio problema, la ragazza è riuscita a coronare il suo sogno, che coltiva da quando aveva appena 5 anni. Quello di diventare reginetta di bellezza. Ad aiutarla e sostenerla la sua famiglia e, in particolare, la mamma, Marie, donna coraggiosa di 42 anni, che ha sfidato critiche e accuse dall'esterno per assecondare i desideri di sua figlia. C'è, infatti, chi sostiene che tali concorsi siano un rischio di pubblica derisione di quei bambini costretti ad esibirsi in pubblico su una sedia a rotelle. Marie, però, non si è scoraggiata e non ha dato importanza a tutto questo ed oggi è una donna felice: "Mia figlia può truccarsi e prepararsi come qualsiasi altra adolescente, è una ragazza molto forte ed io sono molto orgogliosa di lei".