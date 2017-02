Francia, equilibrista spericolato: salvo per miracolo camminando sul filo tra due rocce

Un giovane funambolo francese attraversa il vuoto su una fune tra due speroni di roccia, percorrendo alcune centinaia di metri. Il video eccezionale, postato su Internet, è stato filmato in una zona imprecisata del Sud della Francia. Ad un certo punto si sfiora la tragedia, il ragazzo si sbilancia forse per una raffica di vento e rimane agganciato alla fune in modo precario con il ginocchio, per poi salvarsi.