Ecco il Braille Neue: il codice dei non vedenti diventa accessibile a tutti

Si chiama Kosuke Takahashi, il designer giapponese che ha ideato un nuovo sistema di scrittura e lettura chiamato "Braille Neue", un font universale, adatto sia alle persone vedenti che a quelle non vedenti. Come suggerisce il nome, questo nuovo linguaggio si ispira al famoso codice per i non vedenti e nasce da una semplice quanto geniale idea: quella di sovrapporre ai rilievi del Braille le lettere dell'alfabeto.



Ne esistono già due versioni: "Braille Neue Standard" per i caratteri occidentali e "Braille Neue Outline" per quelli giapponesi. L'idea di Takahashi deriva dal desiderio di un maggiore impiego del codice Braille nei luoghi pubblici, in modo tale che ci sia una condivisione universale delle informazioni. Il suo desiderio più grande è che il "Braille Neue" venga utilizzato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.