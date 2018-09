Dubai, messe in vendita le scarpe più costose del mondo: valgono 17 milioni di dollari

Dimenticatevi la scarpetta di cristallo di Cenerentola, la scarpa più ambita da tutte le donne è in oro e diamanti e ha un valore di 17 milioni di dollari. E' stata presentata a Dubai, per il lancio sul mercato è stato scelto un hotel a 7 stelle. All'evento hanno preso parte 50 ospiti scelti in base al conto in banca: soltanto coloro che potevano permettersele hanno partecipato all'esclusivo evento.