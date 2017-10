Dal super tappeto di petali alla torta più lunga, i nuovi record italiani da Guinness

Dalla torta più lunga del mondo alla ragazza che fa più trick "around the world" in un minuto. Sono solo alcuni dei 294 primati italiani che sono entrati nel Guinness world records 2018 (in Italia edito da Mondadori) . Qualcuno ha battutto il limite precedente altri hanno portato un'idea orginale. Tutti però sono personaggi straordinari che sono riusciti a essere i "più" della loro categoria.