Una donna della città di Wenling aveva da poco noleggiato l'auto pagando più di 500mila euro, quando improvvisamente ha perso il controllo invadendo la corsia adiacente e scontrandosi violentemente con un'altra macchina, che a sua volta ne ha tamponata una terza. Un incidente che avrebbe potuto essere mortale ma per fortuna non ha causato ferite gravi alla guidatrice o alle altre persone coinvolte. La donna aveva pubblicato poco prima un video dove dichiarava di star guidando una Ferrari per la prima volta: non è chiaro dunque se questa distrazione può essere stata la causa della perdita di controllo dell'auto ma qualche utente sui social ha ipotizzato possa essere dovuto alla disattivazione dell'antislittamento.