Usa, auto si schianta contro stazione di servizio, la conducente esce illesa

Le telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio a Brandon, in Mississippi, hanno ripreso una scena che ha del surreale. Una berlina bianca arriva a tutta velocità, esce di strada e si schianta contro la pompa di benzina. Per il forte impatto, l'auto si distrugge ma la conducente, Shelby Lynne May, esce dal veicolo illesa.



La ragazza appare molto spaventata ma viene prontamente soccorsa da un dipendente della stazione di servizio. Fortunatamente, non ci sono state vittime. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.