Texas, sfonda vetrina del supermercato con il pick-up: danni per 500mila dollari

Si sospetta una particolare forma di delirio per il diciannovebbe Caleb Wilson, che nella città di San Angelo è entrato con il suo pick-up all'interno di un supermercato e ha poi tentato la fuga. Arrestato presso una stazione di servizio dopo una tentata collutazione con le forze dell'ordine, il giovane è stato portato in ospedale per accertamenti. La polizia ha interrogato i testimoni sulla scena, riuscendo a ricostruire l'accaduto: stando a un cliente abituale, Wilson era in compagnia di una sua coetanea quando hanno iniziato a discutere animatamente nel parcheggio. Temendo per l'incolumità della ragazza, il cliente l'ha invitata a tornare all'interno del supermercato e questo avrebbe scatenato la violenta reazione di Wilson, che avrebbe tentato di investirli con il pick-up finendo poi dentro la struttura. Gli agenti hanno ottenuto un mandato d'arresto per diverse accuse di primo grado.