Cina, anziano non riesce ad attraversare la strada: poliziotto lo porta in spalla

Un passaggio davvero speciale quello offerto dal poliziotto cinese Qin Weijie a un anziano. Vedendolo in difficoltà sulle strisce pedonali, l’agente ha deciso di aiutarlo ad attraversare la strada trafficata portandolo in spalla. Un gesto che ha scaldato il cuore dei passanti e di tutti coloro che, successivamente, hanno potuto rivivere il momento, immortalato dalle telecamere di sorveglianza. È accaduto a Mianyang, in Cina.



Anche gli automobilisti hanno fatto la loro parte, aspettando, nonostante il semaforo verde, che i due attraversassero con tutta calma. E, probabilmente, godendosi la scena.