Usa, poliziotta e anziana signora si fanno prendere dal ritmo

Il Sergente Kim Lenz e la signora Millie Siever sono protagoniste di questo simpatico video, diventato virale in pochissimo tempo. Millie Siever è un'arzilla vecchietta di 92 anni residente ad Austin che sembra avere la musica nel sangue. Stando a quanto riferito dall'agente Lenz, infatti, non è la prima volta che la vede farsi prendere dal ritmo e mettersi a ballare per strada ma solo dopo averla vista sola in un parcheggio ha deciso di unirsi anche lei. Accostata l'auto, ha abbassato il finestrino, alzato il volume della musica e raggiunto la signora Siever, dando vita a un paio di minuti di divertimento che sono stati ripresi dalla dash-cam della volante e condivisi poi sulla pagina Facebook del Dipartimento di Polizia. Alla fine del ballo le due donne si scambiano un commovente abbraccio prima di riprendere le loro strade.