Bangladesh, la ruota panoramica porta gioia ai bambini nel campo profughi

Dopo le recenti piogge monsoniche che hanno portato disagi e devastazione in Bangladesh, i rifugiati Rohingya del campo profughi di Balukhali hanno trovato il modo di portare il sorriso ai loro bambini, costruendo una ruota panoramica. La struttura è molto semplice, interamente in legno e azionata a mano, ma per i figli dei rifugiati è il regalo più bello che si possa ricevere.



Julia Brothwell, volontaria della Croce Rossa inglese, ha condiviso su Twitter un video che mostra i piccoli felici a bordo della giostra, mentre altri bambini attendono in fila il loro turno. "Questo dimostra come i bambini non abbiano bisogno di giocattoli sofisticati per essere contenti - ha commentato la donna - sappiamo che altre ruote panoramiche simili a questa sono state costruite in almeno cinque altri campi profughi della zona per regalare loro un sorriso".