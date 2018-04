Birmania, rientrata la prima famiglia di profughi Rohingya

Il governo della Birmania ha deciso di accogliere la prima famiglia di Rohingya, la minoranza musulmana protagonista di un esodo che, negli ultimi sette mesi, ha portato oltre 700mila persone a scappare in Bangladesh per sfuggire all'offensiva dei militari. La famiglia è tornata nello Stato del Rakhine. I profughi hanno ricevuto un documento di identità ma non la cittadinanza che la Birmania, paese a maggioranza buddista, rifiuta di concedere.