Bambole modello curvy: in arrivo le nuove Barbie dalle taglie più "realistiche"

La Mattel ha deciso di incrementare il "rispetto" per diversi canoni di bellezza anche per altri fattori estetici: ogni bambola sarà infatti disponibile con diverse tonalità del colore della pelle e tantissime acconciature. Le nuove Barbie, per un totale di 33 nuovi modelli a disposizione entro la fine del 2016, saranno in vendita a partire dal 1° marzo.



Il progetto per il rilancio del marchio è stato denominato "Alba" ed è rimasto segretissimo fino alla notizia della nuova linea di bambole. Il tutto nel nome di una vocazione femminista che, secondo la Mattel, ha sempre rappresentato al meglio l'essenza della Barbie.



"Questa bambola - ha sottolineato Kristina Duncan, responsabile del settore marketing - ha dato voce alle pari opportunità per la prima volta come dirigente d'azienda nel 1985. È stata la prima a viaggiare nello spazio nel 1965, quattro anni prima della conquista della Luna, e si è candidata alla presidenza Usa per sei volte dal 1992".