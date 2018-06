Sontèn. Vivi la tua estate con stile! Ufficio stampa 1 di 45 Ufficio stampa 2 di 45 Ufficio stampa 3 di 45 Ufficio stampa 4 di 45 Ufficio stampa 5 di 45 Ufficio stampa 6 di 45 Ufficio stampa 7 di 45 Ufficio stampa 8 di 45 Ufficio stampa 9 di 45 Ufficio stampa 10 di 45 Ufficio stampa 11 di 45 Ufficio stampa 12 di 45 Ufficio stampa 13 di 45 Ufficio stampa 14 di 45 Ufficio stampa 15 di 45 Ufficio stampa 16 di 45 Ufficio stampa 17 di 45 Ufficio stampa 18 di 45 Ufficio stampa 19 di 45 Ufficio stampa 20 di 45 Ufficio stampa 21 di 45 Ufficio stampa 22 di 45 Ufficio stampa 23 di 45 Ufficio stampa 24 di 45 Ufficio stampa 25 di 45 Ufficio stampa 26 di 45 Ufficio stampa 27 di 45 Ufficio stampa 28 di 45 Ufficio stampa 29 di 45 Ufficio stampa 30 di 45 Ufficio stampa 31 di 45 Ufficio stampa 32 di 45 Ufficio stampa 33 di 45 Ufficio stampa 34 di 45 Ufficio stampa 35 di 45 Ufficio stampa 36 di 45 Ufficio stampa 37 di 45 Ufficio stampa 38 di 45 Ufficio stampa 39 di 45 Ufficio stampa 40 di 45 Ufficio stampa 41 di 45 Ufficio stampa 42 di 45 Ufficio stampa 43 di 45 Ufficio stampa 44 di 45 Ufficio stampa 45 di 45 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Pregio dei tessuti, eleganza ed esclusività sono le cifre stilistiche del brand lanciato da Oscar Branzani, giovane dalle idee chiare, convinto che la chiave del successo risieda nella qualità intrinseca del prodotto. La fantasia è comunque sempre al primo posto…è così che i bikini da donna e i costumi da uomo accendono la nostra estate con stampe ricercate che spesso, con brillante ironia, raffigurano elementi della natura, quali fiori tropicali dalle tinte sgargianti, palme e cactus, tigri, aragoste, coccodrilli e tartarughe marine.

Accanto all’intraprendente imprenditore, la fidanzata Eleonora Rocchini, responsabile creativa e testimonial della linea Sontèn: ragazza pulita e solare, dal fisico sinuoso e atletico, capace di conquistare al primo scatto centinaia di migliaia di seguaci online.

Il cuore stilizzato, logo del brand, richiamandosi alle antiche filosofie orientali, racchiude un messaggio di potenza, energia e amore…elementi fondamentali, che si pongono alla base della vita di Oscar e del progetto Sontèn.



Oscar, dai campi di calcio alle passerelle di moda. Com’è nata questa tua passione? Esiste un episodio significativo della tua vita che ti abbia condotto in questa direzione?

La mia passione per la moda e, in particolare, per il beachwear, affonda le radici nella lunga storia dei miei genitori che, insieme a mia sorella, sono stati titolari per oltre trent’anni di un negozietto di quaranta metri quadri di intimo e mare nella periferia di Napoli. La vera spinta ad intraprendere questo percorso nel mondo dell’imprenditoria è arrivata a seguito del fallimento della squadra di calcio in cui militavo. È stato infatti allora che ho deciso di inseguire il mio sogno, sulle orme della tradizione di famiglia, e di investire i miei risparmi per dare vita al brand Sontèn.



Come mai hai scelto di non utilizzare il tuo nome per firmare le tue collezioni? Perché proprio “Sontèn”? Cosa significa?

Non ho la presunzione di essere “qualcuno” per poter apporre il mio nome come firma di un marchio. Sono una persona semplice, con delle idee e tanta passione per quello che faccio. “Sontèn” nasce dal mio istinto e da una lunga ricerca sulla simbologia del termine. Secondo la dottrina Reiki, esso indica il Dio Supremo da cui nasce ogni cosa, la Trinità, nella quale si manifestano le tre qualità fondamentali dell’anima umana: Forze, Luce e Amore. Dal punto di vista grafico, viene rappresentato attraverso l’immagine di un cuore aperto, dei cerchi ed un triangolo. Ho deciso di tatuare sulla mia pelle questo simbolo spirituale e di utilizzarlo, in forma semplificata, come logo del mio brand, per esprimere un senso di continuità tra ciò che sono e ciò che nella vita mi appassiona.



Come mai i costumi? Cosa rappresenta per te questo indumento?

La moda mare rappresenta in primis la mia famiglia, la sua storia ed i suoi sacrifici. Inoltre, da quando ho lanciato sul mercato la mia linea, non devo più andare alla ricerca disperata di costumi che soddisfino i miei gusti e le mie esigenze…me li realizzo da solo!



Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono lo stile delle tue collezioni?

La bellezza e l’unicità delle fantasie, la ricerca dei tessuti e la qualità del prodotto finito.



Che cosa indosseremo sulle spiagge quest’estate?

Il beachwear abbraccia ormai tantissime forme. Sulle spiagge sfoggeremo modelli e stili differenti, dal costume più elegante a quello più eccentrico. Io prevedo un’estate piena di tigri…grazie al nostro Shiva!