Beachwear, mini guida agli accessori da spiaggia più trendy

AL MARE CON ENERGIA - Rosso fuoco, verde menta, blu cobalto e decori barocchi: in vacanza, via libera ai costumi dalle nuance vitaminiche e dalle fantasie... energetiche.



PER SGUARDI MAGNETICI - Occhiali da sole ultramoderni, volutamente esagerati. Ogni forma racconta uno stile diverso e non c'è limite alla fantasia.



TOTAL BLACK TRA LE ONDE - Il rischio del nero assoluto è quello di prendersi troppo sul serio. E allora gioca con bikini e costumi con dettagli in rete, pizzo e tagli asimmetrici.



LA PAGLIA TORNA SUPERSTAR

Decorati o essenziali. Squadrati oppure in versione mini, borse e cappelli in paglia sono romantici. Accessori perfetti da indossare per un picnic in spiaggia al tramonto, ma anche da sfoggiare in città.



ALLA GRACE KELLY

Sarà una stagione fortunata per le nostalgiche della femminilità retro, un po' Anni Cinquanta. Quella celebrata dai film di Grace Kelly, per intenderci. In fatto di scarpe poi, sono i dettagli a fare la differenza. Come un fiore sulla punta o maxi fiocchi a contrasto.



PAILLETTES SULLA PELLE

Il costume intero è tornato con accenti couture. Ruches, fiocchi e... paillettes.



SANDALI RASOTERRA

Essere pratiche ma con stile? Difficile, ma non impossibile. I sandali "flat" d'autore sono, infatti, il compromesso ideale per chi di tacchi non vuole sentir parlare ma di eleganza sì. Tra cristalli, frange e borchie per un effetto rock.



E ANCORA COSTUMI, MA SPORTY CHIC

La seduzione passa anche attraverso l'energia sportiva. Intero o bikini, color black o in tessuti performanti, l'importante è che il costume da bagno active rimanga... in forma dalla mattina al tramonto.