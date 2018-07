Davidoff Cool Water | La celebre fragranza maschile di Coty, compie 30 anni ma non perde la sua freschezza e per l’occasione arriva nei negozi in una nuova veste celebrativa: The Coolest Edition. Si tratta di un flacone blu vivo con decorazioni grafiche in argento racchiuso in una scatola di plexiglass che sembra un blocco di ghiaccio. La confezione da 200 ml, prodotta in serie limitata e disponibile da questo mese in esclusiva da Marionnaud, riflette la freschezza della fragranza, con note di menta piperita, ginepro, lavanda e fiore di arancio, una reinterpretazione in chiave strong di quella classica ispirata al profumo e alla potenza dell’oceano.