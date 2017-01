Tecnologie verdi, per purificare l'acqua arriva un "francobollo" hi-tech

Alla velocità del sole - "In molte parti del mondo - spiega il sito In a Bottle - gli unici modi conosciuti per purificare l'acqua sono l'ebollizione o i raggi ultravioletti del sole. Tuttavia i raggi UV portano solo il 4% dell'energia totale e ci vogliono da 6 a 48 ore per purificare una bottiglia d'acqua". Il dispositivo inventato a Stanford, invece, "disinfetta l'acqua molto più velocemente, attraverso un processo che permette di utilizzare il 50% dell'energia proveniente dal sole".



Strage di batteri - Il dispositivo è stato realizzato con particolari materiali che, dopo essere stati colpiti dalla luce solare, innescano una reazione chimica che produce acqua ossigenata, capace di uccidere i batteri. Stando ai test, in soli 20 minuti viene ucciso il 99,99% dei batteri.



Il futuro della ricerca - L'invenzione punta già a due sviluppi principali: il primo è una soluzione adatta ai viaggiatori, l'altra sarà destinata "a tutti quei Paesi in cui l'acqua è scarsa e in cui non si hanno energia elettrica e infrastrutture adeguate per depurarla". Al momento sono oltre 600 milioni le persone che nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile.