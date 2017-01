Tecnologia "verde" made in Italy: dagli scarti del caffè nasce una spugna che depura le acque contaminate

E' realizzata a partire dagli scarti del caffè la nuova spugna capace di depurare le acque contaminate assorbendo i metalli pesanti , come piombo e mercurio. Frutto di una ricerca dell'Iit (Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova descritta dalla Società americana di chimica , il materiale è in grado di "neutralizzare" il 99% degli inquinanti quando viene lasciata in acqua per 30 ore . Se invece l'acqua fluisce attraverso la spugna, i metalli catturati ammontano al 65%.

Il nuovo materiale - "Sebbene sia costituita per la maggior parte da qualcosa di molto familiare, come il caffè, la spugna è in realtà un nuovo materiale", ha spiegato la ricercatrice Despina Fragouli. Si tratta infatti di un materiale poroso chiamato schiuma polimerica e composto per il 60% di polvere di scarti di caffè (un materiale disponibile in tutto il mondo in milioni di tonnellate) e per il 40% di un materiale elastico a base di silicone.



Come è nata la spugna-filtro - I ricercatori hanno unito la polvere di vecchi fondi di caffè essiccati in una miscela con silicone e zucchero. Una volta che la miscela si è solidificata, è stata immersa in acqua per sciogliere lo zucchero: questa reazione ha generato fori nella struttura complessiva, creando la spugna-filtro finale. Il risultato è un materiale amico dell'ambiente e anche molto resistente, tanto da non essere alterato da altri possibili elementi presenti nelle acque.