Nasce in Italia il primo network per condividere l'energia solare

Dopo il social network, in Italia arriva anche l'energy network con Solar Share, il primo impianto nazionale per la condivisione "a distanza" dell'energia solare. Il progetto, già attivo, permette di superare ogni limite geografico sfruttando in tutto il territorio l'energia prodotta dall'impianto La Masseria del Sole, in funzione a Lecce. L'iniziativa è stata sviluppata da LifeGate, in collaborazione con ForGreen, e coinvolge 121 famiglie sparse per lo Stivale.

In tredici regioni - Investire nelle rinnovabili, produrre energia per la propria casa, avere un impianto di energia solare a prescindere dal condominio in cui si risiede, il tutto con un vantaggio per ambiente e portafogli. Sono queste le motivazioni che hanno portato le famiglie ad aderire a Solar Share, che finora ha "inviato" energia solare in 13 regioni italiane: Veneto e Lombardia guidano la classifica con il maggior numero di adesioni, rispettivamente 53 e 42, seguite da Piemonte (8), Emilia Romagna (4), Liguria (3), Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana e Puglia con due, Lazio, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo con una.



Le adesioni - Le famiglie che hanno aderito al progetto hanno scelto di diventare socie della Cooperativa Energia Verde WeForGreen e hanno partecipato all'acquisto dell'impianto solare che è in grado di produrre l'energia necessaria a soddisfare il loro fabbisogno energetico.