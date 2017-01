Archimede, l'auto elettrica a energia solare 1 di 4 Ansa Ansa Archimede, l'auto elettrica a energia solare L'Archimede solar car 1.0 raggiunge una velocità massima di 75 chilometri orari e possiede un'autonomia potenzialmente illimitata 2 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Archimede, l'auto elettrica a energia solare L'Archimede solar car 1.0 raggiunge una velocità massima di 75 chilometri orari e possiede un'autonomia potenzialmente illimitata 3 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Archimede, l'auto elettrica a energia solare L'Archimede solar car 1.0 raggiunge una velocità massima di 75 chilometri orari e possiede un'autonomia potenzialmente illimitata 4 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Archimede, l'auto elettrica a energia solare L'Archimede solar car 1.0 raggiunge una velocità massima di 75 chilometri orari e possiede un'autonomia potenzialmente illimitata leggi dopo slideshow ingrandisci

"L'auto elettrica a energia solare realizzata in Sicilia - ha spiegato il prof. Lanzafame, professore ordinario presso l'ateneo etneo - è un vero e proprio laboratorio viaggiante su ruote. E' il frutto della sinergia tra università e un pool di piccole aziende, supportato dall'impegno dei nostri studenti laureandi, a dimostrazione che è possibile conseguire un nuovo di modello di mobilità sostenibile a partire dalla condivisione col territorio dei nuovi paradigmi energetici decarbonizzati".



La vettura è stata ideata e realizzata da Futurosolare onlus grazie al sostegno del Comune di Siracusa e dell'azienda Enecom Power Hf di Torino.



"Il progetto è la prova - ha osservato Lanzafame - che è possibile soddisfare il desiderio di mobilità ecologica in ambito urbano attraverso la conversione fotovoltaica 'on board' dell'energie elettrica necessaria per la trazione del veicolo che raggiunge anche un'autonomia illimitata anche attraverso l'innovativa frenatura recuperativa". "Siamo orgogliosi del prototipo realizzato dai nostri ingegneri catanesi", ha commentato il sindaco Enzo Bianco, presente alla prova su strada.