Italia campionessa di riciclo: dai rifiuti 10 milioni di tonnellate di "nuove" materie prime

Nel 2015 in Italia oltre 15 milioni di tonnellate carta, vetro, plastica, legno e organico sono state trasformate in 10,6 milioni di tonnellate di "nuove" materie prime. E' quanto afferma il rapporto annuale "L'Italia del riciclo" 2016 , realizzato da Fise Unire (l'associazione che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L'industria del riciclo si dimostra così un punto di forza per lo Stivale , recuperando il 67% dei rifiuti da imballaggio nel 2015 e confermandosi come caposaldo dell'economia circolare .

Dati positivi - Lo studio evidenzia come sia cresciuto il recupero di imballaggi (+5%, pari a 8,2 milioni di tonnellate: erano 7,8 nel 2014) e il flusso di materie prime seconde. Positivi anche i dati delle filiere del recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche (che supera l'obiettivo dei 4 chili ad abitante l'anno), e della frazione organica (più 5%). L'unica filiera che non sottolinea una crescita è quella dell'alluminio, che vede diminuire le tonnellate avviate al riciclo (-1%) e la percentuale di riciclo sull'immesso a consumo (-4%).



Carta, acciaio e vetro - Conferma di eccellenza per il tasso di riciclo di carta (80%), acciaio (73,4%) e vetro (71%). Registrano percentuali di crescita più elevate i quantitativi avviati al recupero di plastica (+10%) e legno (+5%). Buoni segnali arrivano anche dal recupero di pneumatici fuori uso. Il tasso di reimpiego e riciclo di veicoli fuori uso raggiunge invece l'83% del peso medio.



"Meno scarti e più riciclo per competitività" - "L'uso efficiente dell'energia e dei materiali sono ormai indispensabili fattori non solo di qualità ambientale, ma di competitività economica". Lo ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, aggiungendo: "Occorre quindi produrre sempre meno scarti e meno rifiuti e riciclare il massimo possibile". "Le imprese italiane hanno ormai raggiunto il livello di eccellenza in Europa con il riciclo del 72% dei rifiuti speciali - ha osservato - lo stesso livello di eccellenza deve essere raggiunto anche nel riciclo dei rifiuti urbani (al 43%), sulla scia positiva di quello degli imballaggi oggi al 67% dell'immesso al consumo".



Fise Unire: "Bene Italia, ma ora risolvere i nodi" - L'Italia ha compiuto "notevoli progressi nel campo del riciclo grazie a un settore virtuoso e dinamico". Così il presidente di Fise Unire (l'associazione che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) Andrea Fluttero commenta il rapporto 2016 sul riciclo. "Una vera circolarità delle risorse non è stata ancora pienamente realizzata - ha proseguito -. Questo potrà avvenire solo a patto che si affrontino e si risolvano alcuni nodi da tempo irrisolti". Tra i temi caldi, Fluttero cita in particolare "le regole, che devono essere chiare e stabili nel tempo, la semplificazione complessiva del settore, la migliore definizione del sistema consortile, che deve diventare sempre più sussidiario al mercato, il problema delle esportazioni e la necessità di sviluppare ricerca ed innovazione tecnologica".