Giornata mondiale della giraffa, Ong: specie in declino, ne restano 90mila esemplari in Africa

Minacciate da un costante declino provocato dalla perdita di habitat e dal bracconaggio, sono soltanto 90mila le giraffe presenti in Africa. A riferirlo è l'Ong Giraffe Conservation Foudation, in occasione del World Giraffe Day , la Giornata mondiale della giraffa che si celebra il 21 giugno. Tra le mascotte della ricorrenza ci sono anche Amos, Themba e Klaus , tre esemplari che vivono nel Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) e che fanno parte del programma di conservazione degli animali al di fuori dell'habitat naturale.

Un allarme ambientale - Le giraffe della savana africana hanno subito un declino del 35% negli ultimi vent'anni. Sono scomparse quasi del tutto dai Paesi del Nord-ovest, mentre nell'Africa meridionale "sono stati messi a punto dei programmi di reintroduzione che hanno decretato un incremento degli esemplari sia all'interno delle aree protette sia al di fuori di esse". "Il trend generale - ha spiegato Caterina Spiezio, responsabile ricerca e conservazione del Parco Natura Viva - rimane comunque in decremento".



Il declino delle specie di giraffe - Le specie di giraffe, che si distinguono per il colore e le caratteristiche del manto, sono in tutto nove e alcune sono più minacciate di altre. "Due esempi su tutti: la giraffa di Rothschild sopravvive tra il nord dell'Uganda e il Kenya centro-occidentale con meno di 1.500 esemplari ed è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa IUCN", ha osservato la Spiezio. "La stessa classificazione - ha aggiunto - vale per le 400 giraffe occidentali protette dal governo della Nigeria, che condividono con gli agricoltori locali l'ultimo fazzoletto di terra a est della capitale Niamey. Solo all'inizio del 1900, gli esemplari di giraffa occidentale erano diffusi dalla Nigeria al Senegal".