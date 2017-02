Eʼ in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 1 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 2 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 3 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 4 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 5 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 6 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 7 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 8 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati 9 di 9 Sito ufficiale Sito ufficiale E' in Giappone il primo birrificio costruito con materiali riciclati leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche gli interni della struttura obbediscono a una logica "verde": i lampadari sono formati da bottiglie vuote e come carta da parati sono stati usati vecchi giornali. "Kamikatz public house è un progetto di architettura a basso costo che vuole contribuire a creare un sistema sociale all'insegna della sostenibilità", ha spiegato Hiroshi Nakamura, fondatore dello studio di Tokyo "Nap Architects".



Verso l'eco-città - Il progetto del birrificio "riciclato" rappresenta però soltanto il primo passo di un progetto più ampio. Nelle intenzioni di Nakamura c'è anche quella di dare vita a un'intera cittadina ecosostenibile. "Vorrei dimostrare come sia relativamente semplice ed economico realizzare un'abitazione a impatto zero", ha dichiarato.



La scelta del luogo è ricaduta su Kamikatsu, centro giapponese di duemila abitanti noto per la sua indole "green": l'amministrazione ha infatti deciso di dire addio alla produzione di rifiuti entro il 2020. Al momento la raccolta differenziata è divisa in ben 34 categorie di materiali: gli oggetti usati o malfunzionanti non vengono gettati, bensì riparati e immessi nuovamente in commercio.