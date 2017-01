28 aprile 2014 Usa, pannelli fotovoltaici sulle strade

10:56 - Pannelli fotovoltaici al posto dell'asfalto, per garantire sicurezza durante il viaggio anche in caso di condizioni atmosferiche proibitive e la possibilità di ricaricare cellulari e auto elettriche "on the road". Il progetto Solar Roadways prevede la copertura con speciali lastre per l'immagazzinamento di luce solare su alcune arterie stradali Usa, dove sarebbe possibile sciogliere neve e ghiaccio e creare piazzole di sosta hi-tech.



Calore contro neve e ghiaccio - Gli ideatori del progetto Solar Roadways sono i membri della famiglia Brusaw, che hanno deciso di cimentarsi in uno studio ambizioso, ma fattibile. L'idea è quella di applicare pannelli fotovoltaici lungo alcune strade e autostrade americane, in sostituzione del tradizionale asfalto. In questo modo, secondo i progettisti si creerebbero tratti ad alta sicurezza, in particolare durante la stagione invernale. Le lastre ad energia solare sarebbero in grado di assorbire la luce del giorno e dei mesi caldi, per poi rilasciarla in caso di neve e ghiaccio, sciogliendo qualsiasi formazione sulla carreggiata.



Energia su strada - Strade riscaldate quindi, ma anche ad alta concentrazione energetica. I Brusaw hanno studiato apposite piazzole di sosta lungo questi tratti di strada, fornite di attacchi per la ricarica di cellulari e auto elettriche. Energia e sicurezza, con pannelli che potrebbero incentivare l'uso di auto elettriche e, di conseguenza, consumi minori di carburante inquinante.



Raccolta fondi online - I costi però non sono bassi. Dopo i primi test che hanno verificato la tenuta delle lastre e la loro efficacia, per proseguire la ricerca serve almeno un milione di dollari, fondi che andrebbero ad aggiungersi a quelli garantiti dalla Federal Highway Administration. Le autorità locali non sono contrarie al progetto, ma servono anche investimenti privati. Per questo è stata aperta una raccolta online, sul sito IndieGogo. "Ogni dollaro donato ci avvicinerà ad una nuova realtà", dice l'ingegnere elettronico Scott Brusaw.