11:37 - Un massiccio risparmio di energia elettrica per l'illuminazione stradale. E' nato con questo obiettivo il progetto "Glowing lines", sperimentato in Olanda lungo un tratto di autostrada a cento chilometri da Amsterdam. Qui i tradizionali lampioni sono stati spenti, affidando l'illuminazione notturna alle linee che delimitano la carreggiata, ricoperte da vernice contenente polvere che assorbe la luce del sole, per poi sprigionarla nelle ore buie.

Prova su strada - Alla sperimentazione ha assistito anche il ministro alle Infrastrutture olandese Melanie Schultz Haegen, nell'ambito dell'iniziativa "Smart Highway". Il progetto infatti è già stato verificato su strada e presto nuovi tratti potrebbero essere illuminati in questo modo. "Glowing lines" immagazzina la luce solare, come un pannello fotovoltaico, per poi liberarla di notte. I costi però solo ulteriormente inferiori rispetto a quelli di un pannello. Le linee di demarcazione della carreggiata infatti sono semplicemente ricoperti da una vernice contenente polvere "photo-luminising", luminescente, che può brillare di luce diurna con un'autonomia di 8 ore.



Come le meduse - All'idea hanno lavorato l'artista Daan Roosegaarde e la società di ingegneria civile Heijmans. La quantità di energia risparmiata è notevole. "Il governo sta spegnendo i lampioni di notte per risparmiare denaro, l'energia sta diventando molto più importante di quanto avremmo potuto immaginare 50 anni fa", ha spiegato Roosegaarde. L'artista per il suo lavoro ha tratto ispirazione dalle meduse: "Come fa una medusa a fare luce? Non ha pannello solare ne bolletta energetica".



Le linee luminescenti al momento coprono appena 500 metri di autostrada, ma se la vernice dovesse garantire risultare affidabili e duraturi la copertura aumenterebbe. Anche portando l'illuminazione in zone in cui non possono essere installati i lampioni, come riporta il sito della Bbc.