Congo, i vigili sono... a energia solare

16:38 - Enormi vigili-robot che funzionano a energia solare disciplinano il traffico a Kinshasa, capitale del Congo, una megalopoli con dieci milioni di abitanti. I primi due, dall'aspetto umanoide, comandano il traffico attraverso le braccia meccaniche e luci rosse e verdi. I robot funzionano grazie all'impiego di pannelli fotovoltaici.

Robot fotovoltaici - Sono installati in via sperimentale in due arterie spesso congestionate dal traffico, posti al centro dell'incrocio su un piedistallo. Hanno una luce rossa dietro la schiena e sul petto e una spia verde sulle mani.



I novelli Robocop roteano il busto con le braccia allargate presentandosi frontalmente all'ordine di fermarsi e di lato per quello di circolare.