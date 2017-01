L'impianto solare più grande al mondo inaugurato nello Stato del Sole

16:24 - Inaugurato il 13 febbraio, con i suoi 300mila specchi controllati da computer, l'Ivanpah Solar Electric Generating System è il più grande impianto solare al mondo. Si trova in California ed è di proprietà di Google, NRG Energy e BrightSource Energy. La mastodontica struttura è gestita da una torre alta 140 metri.

Energia per 140mila case - L'impianto è esteso per 8 chilometri quadrati vicino al confine con il Nevada. La potenza del sole californiano, grazie all'impianto, produrrà 329 megawatt di energia.



Una quantità di elettricità sufficiente per approvvigionare 140mila case con energia pulita ed evitare la dispersione di 400mila tonnellate di CO2 all'anno. Le esalazioni risparmiate sono pari a quelle che si avrebbero togliendo dalle strade 72mila veicoli.